Премьер Финляндии сдала тест на наркотики

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сдала тест на наркотики после скандала, разразившегося из-за видео, где она бурно веселится на вечеринке. Анализы оказались отрицательными.

На прошлой неделе финские СМИ распространили видео, где Марин и ряд политиков и знаменитостей танцуют и выпивают. Критики премьера заявили, что там слышно слово «jauho», иногда используемое для обозначения наркотиков.

Премьер-министр сдала тест на наркотики в минувшую пятницу. Было проверено возможное содержание амфетамина и его производных, барбитуратов, бензодиазепинов, канабиса, декстропропоксифена, фенциклидина, кокаина, метадона и опиатов. Результаты отрицательные, говорится в сообщении канцелярии главы государства.

Марин сама оплатила стоимость теста на наркотики. Она пояснила, что сделала его, чтобы снять с себя все возможные подозрения.

Премьер, комментируя видео, заявила, что никогда не принимала наркотики, в тот вечер пила слабый алкоголь, а «в 2022 году веселье и танцы не должны считаться неподобающим поведением».