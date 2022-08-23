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Премьер Финляндии сдала тест на наркотики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: FinnishGovernment / CC BY 2.0

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сдала тест на наркотики после скандала, разразившегося из-за видео, где она бурно веселится на вечеринке. Анализы оказались отрицательными.

На прошлой неделе финские СМИ распространили видео, где Марин и ряд политиков и знаменитостей танцуют и выпивают. Критики премьера заявили, что там слышно слово «jauho», иногда используемое для обозначения наркотиков.

Премьер-министр сдала тест на наркотики в минувшую пятницу. Было проверено возможное содержание амфетамина и его производных, барбитуратов, бензодиазепинов, канабиса, декстропропоксифена, фенциклидина, кокаина, метадона и опиатов. Результаты отрицательные, говорится в сообщении канцелярии главы государства.

Марин сама оплатила стоимость теста на наркотики. Она пояснила, что сделала его, чтобы снять с себя все возможные подозрения.

Премьер, комментируя видео, заявила, что никогда не принимала наркотики, в тот вечер пила слабый алкоголь, а «в 2022 году веселье и танцы не должны считаться неподобающим поведением».

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Топ комментариев

Asd10

Че та его заклинило. Который раз об одном и том же. Он что, до сих пор уверен, что весь из себя кому...

Asd10

Очень многое. К примеру не пыркаться на Россию, так как не фик. А зеля просто жалок и повинен смерти....

Nik3316

занимать должность и быть, разные вещи... пока он только хороший клоун кем и был

Asd10

Очень глубокомысленно и географически верно сказал твой Марк Валерий. Он тоже из древних укров???