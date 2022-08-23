Госдеп выступил против идеи запрета на выдачу виз россиянам

США не поддерживают идею прекращения выдачи виз гражданам России — нужна между действиями российских властей и рядовых россиян, говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента.

«США не хотели бы закрывать возможность найти убежище и безопасность российским диссидентам и другим лицам, находящимся в уязвимом положении с точки зрения нарушений прав человека. Мы также четко дали понять, что важно провести грань между действиями правительства России и его политикой на Украине и народом России», — цитирует ТАСС заявление представителя Госдепа.

При это, он напомнил, что Вашингтон с момента начала российской специальной военной операции на Украине ввел визовые санкции в отношении почти 5 тысяч человек. «Мы продолжим выявлять тех, кто причастен к российскому вторжению», — сказал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал «все страны ЕС и Группы семи прекратить выдачу виз россиянам».

Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Праге 30-31 рассмотрят предложения государств Прибалтики и Финляндии о запрете выдачи шенгенских виз россиянам.