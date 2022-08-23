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Коллекторам разрешат грозить должникам исками

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Новый законопроект разрешит банкирам и коллекторам грозить должникам иском в суд или начислением пени. Судебные приставы станут следить, чтобы диалог шел в уважительной форме.

В законопроекте прописана норма, согласно которой не является нарушением «сообщение должнику о последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных гражданским законодательством», приводит «Российская газета» текст документа.

Иными словами, банкиры будут вправе пригрозить человеку иском в суд или начислением пени. Но при этом им нельзя хамить и грозить незаконными мерами, например, насилием. Но обрисовать возможные правовые последствия — вполне допустимая тема для диалога, отметили авторы законопроекта.

Закон детально прописывает порядок деятельности по возврату задолженности. Установлены серьезные ограничения. Запрещены любые контакты с должником с 22 до 8 часов в рабочие дни и с 20 до 9 часов в выходные или праздничные дни.

Тревожить в ночное время должника запрещено. Личные встречи могут осуществляться не чаще одного раза в неделю.

И если кто-то из банкиров и коллекторов вместо цивилизованного диалога начнет буквально пить кровь из должников, приставы смогут наложить запрет на звонки, заверили авторы законопроекта.

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