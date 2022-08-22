Зеленский выдвинул России ультиматум

Суд над украинскими военнопленными в Мариуполе сделает невозможными переговоры Киева и Москвы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Это будет той линией, после которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало», — отметил Зеленский в своем обращении.

Власти России и ДНР не объявляли о планах проведения суда над военнопленными украинцами, однако такая информация появлялась в ряде российских СМИ. Согласно сообщениям, в Мариуполе якобы «идет подготовка к трибуналу над пленными украинскими бойцами.

Ранее Зеленский заявлял, что переговоры с Москвой будут возможны, только когда российские войска покинут занятые ими территории. Диалог между Москвой и Киевом был прекращен в мае по инициативе украинской стороны.