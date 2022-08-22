НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский выдвинул России ультиматум

Источник:
Sibnet.ru
2236 25
Фото: © пресс-служба президента Украины

Суд над украинскими военнопленными в Мариуполе сделает невозможными переговоры Киева и Москвы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Это будет той линией, после которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало», — отметил Зеленский в своем обращении.

Власти России и ДНР не объявляли о планах проведения суда над военнопленными украинцами, однако такая информация появлялась в ряде российских СМИ. Согласно сообщениям, в Мариуполе якобы «идет подготовка к трибуналу над пленными украинскими бойцами.

Ранее Зеленский заявлял, что переговоры с Москвой будут возможны, только когда российские войска покинут занятые ими территории. Диалог между Москвой и Киевом был прекращен в мае по инициативе украинской стороны.

Тема: Военная операция на Украине
Шойгу раскрыл, сколько раз применялся гиперзвуковой «Кинжал»
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Системы ПВО поразили вражеские цели над Крымом
Россия прирастет новыми федеральными округами
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Спецоперация подвела сибирских губернаторов к отставке
Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Премьер Финляндии объяснилась за видео бурной вечеринки
Обсуждение (25)
Картина дня
Путин оценил убийство дочери Дугина
Зеленский выдвинул России ультиматум
ФСБ раскрыла убийство Дугиной
Евросоюзу предложили полное эмбарго на российские энергоносители
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Че та его заклинило. Который раз об одном и том же. Он что, до сих пор уверен, что весь из себя кому...

Asd10

Очень многое. К примеру не пыркаться на Россию, так как не фик. А зеля просто жалок и повинен смерти....

Nik3316

занимать должность и быть, разные вещи... пока он только хороший клоун кем и был

pepelmetal

Да с ним никто разговаривать и не собирается