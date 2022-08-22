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Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат

Источник:
Sibnet.ru
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Клиенты маркетплейса Wildberries возмутились новым изменением условий возврата товаров, плата за отказ одной вещи выросла до 75-100 рублей и перестала зависеть от истории покупок. 

Массовые штрафы вызывали недовольство покупателей еще в мае, тогда со всех брали 100 рублей за отказ от товара. Официально компания заявила, что возвратный тариф действует только для покупателей с высокой долей возвратов и затрагивает 10% клиентов. После скандала у многих клиентов возврат на время стал бесплатным.

Затем на Wildberries появились новые условия покупки. Отказ от товара стал платным для клиентов с процентом выкупа менее 50% и общей суммой покупок менее 10 тысяч. Стоимость возврата установили от 50 до 100 рублей за одну вещь в зависимости от региона.

Фото: © Sibnet.ru

В августе покупатели заметили в личных кабинетах, что сумма возврата товаров снова выросла, с начала до 75 рублей, а потом и до 100 рублей, а у жителей Дальнего Востока до 150 рублей.

«Я живу в Хабаровске, у меня плата за возврат каждой позиции уже 150 рублей, хотя несколько дней назад была 100. Вот, жду комплект скоросшивателей за 133 рубля, если придут мятые, за отказ заплачу 150 рублей», — написала одна из клиенток в группе Wildberries «ВКонтакте».

Сервис ответил одной из покупательниц, что «средства за услугу обратной транспортировки удерживаются независимо от суммы и процента выкупа… Условия могут поменяться, всю информацию можно отслеживать в личном кабинете».

Sibnet.ru обратился в пресс-службу компании за комментарием. На момент публикации ответа еще не поступило.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Вообще страх потеряли эти иркуты.

seNkabb

это дед который говорил "мужчина бреющий бороду - гомосексуалист"? )))

Asd10

Ну ракету я ещё понимаю, а Шойгу тебе для каких целей надобен, извиняюсь таки спросить?)))

Alhazred

Странный белый мальчик мнящий себя шикарным троллем)))