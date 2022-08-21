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Женщина отрастила волосы длиной с девятиэтажку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © guinness-books.com

Жительница американского штата Флорида, уже занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самыми длинными волосами, отрастила их до 33,5 метра, что можно сравнить с высотой девятиэтажного дома.

Аша Мандела, которой сейчас 60 лет, перестала стричься, когда переехала в США из Республики Тринидад и Тобаго более 40 лет назад.

К 2009 году их длина достигла 5,95 метра. С тех пор волосы Манделы стали в пять раз длиннее, сообщило информационное агентство UPI.

Женщина заворачивает волосы в ткань, чтобы они не волочились по земле и не вынуждали напрягать шею. «Когда я готовлюсь ко сну, то завязываю свою кобру в небольшой мешок. Мы обнимаемся и разговариваем друг с другом», — утверждает она.

Муж Манделы, профессиональный стилист Эммануэль Чедж, каждую неделю проводит по несколько часов, ухаживая за ее волосами. Раз в неделю он моет их с шестью флаконами шампуня. Сушка волос занимает два дня.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Вообще страх потеряли эти иркуты.

Siberian sinner

Надеюсь майор ФСБ, курирующий сибнет, не забудет этого твоего коммента в поддержку терроризма.

seNkabb

это дед который говорил "мужчина бреющий бороду - гомосексуалист"? )))

Asd10

Ну ракету я ещё понимаю, а Шойгу тебе для каких целей надобен, извиняюсь таки спросить?)))