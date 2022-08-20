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Профсоюзы предложили страховать россиян от потери работы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федерация независимых профсоюзов предложила Минтруду ввести новый обязательный вид социального страхования для защиты от безработицы.

Предполагается, что новый вид страхования будет обязательным и действовать для всех типов занятости, в том числе для самозанятых и граждан, работающих по договорам гражданско-правового характера, пишет РБК.

Страховка поможет людям, которые потеряли работу, были переведены на неполное рабочее время, трудятся на предприятии, которое находится в простое или задерживает зарплату.

Деньги на такой вид страхования предлагается брать из НДФЛ в размере 1–1,5%. Страховщиком может стать Фонд пенсионного и социального страхования, который намерены учредить с 1 января 2023 года.

При этом такая страховка не увеличит фискальную нагрузку для россиян, так как будет реализовываться за счет перераспределения существующих налоговых платежей.

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