Китай выпустил огромный кроссовер по цене Lada Niva

Продажи нового кроссовера Chery Jetour Dasheng стартовали в Китае. Цены на автомобиль начинаются с 99 тысяч юаней, что по текущему курсу эквивалентно 870 тысячам рублей.

В России примерно за такую сумму в настоящее время доступен внедорожник Lada Niva Classic в базовом исполнении. На китайском рынке модель можно заказать с моторами мощностью 156 и 197 лошадиных сил.

Jetour Dasheng доступен с механической коробкой передач либо «роботом». Машина ориентирована на молодежь, поэтому в дизайне много стильных элементов, включая выдвижные дверные ручки и большие 20-дюймовые диски.

Автомобиль оснащен медиасистемой с 15,6-дюймовым дисплеем. Кроме того, модель оснащена адаптивным круиз-контролем и проекционным дисплеем на приборной панели.