НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Китай выпустил огромный кроссовер по цене Lada Niva

Источник:
Carnewschina.com
344 0
Фото: © carnewschina.com

Продажи нового кроссовера Chery Jetour Dasheng стартовали в Китае. Цены на автомобиль начинаются с 99 тысяч юаней, что по текущему курсу эквивалентно 870 тысячам рублей.

В России примерно за такую сумму в настоящее время доступен внедорожник Lada Niva Classic в базовом исполнении. На китайском рынке модель можно заказать с моторами мощностью 156 и 197 лошадиных сил.

Jetour Dasheng доступен с механической коробкой передач либо «роботом». Машина ориентирована на молодежь, поэтому в дизайне много стильных элементов, включая выдвижные дверные ручки и большие 20-дюймовые диски.

Автомобиль оснащен медиасистемой с 15,6-дюймовым дисплеем. Кроме того, модель оснащена адаптивным круиз-контролем и проекционным дисплеем на приборной панели.

Еще по теме
Россия создаст собственные подушки безопасности и ABS
Субсидия для перевода авто на газ увеличилась вдвое
Возможный электромобиль «Москвич» сфотографировали на КамАЗе
Лукашенко раскритиковал новый мотоцикл «Минск»
смотреть все
Авто #Автопром #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Представлен новейший автомат Калашникова
Спецоперация подвела сибирских губернаторов к отставке
Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США
Взрыв склада боеприпасов в Крыму оказался диверсией
Обсуждение (0)
Картина дня
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Системы ПВО поразили вражеские цели над Крымом
Россия прирастет новыми федеральными округами
Профсоюзы предложили страховать россиян от потери работы
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

corrector

Санна в свои 36 вполне вдувабельно выглядит при макияже, есть повод порадоваться

Danilon

Очередная порция средневековья вам в ленту. А почему только кровная месть ? Судебные поединки, прилюдные...

Uynachalnica

Пусть поделится своими воспоминаниями до 1999 о кровной мести!

corrector

пропустил когда Настя рыбка стала премьером правительства