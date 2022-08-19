НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ученые ночью собрали «урожай» жаб

Источник:
Sibnet.ru
290 0

Ученые ночью собирают жаб на дорогах возле Байкала, чтобы спасти земноводных от гибели под колесами автомобилей. Туристов просят не пугаться, если те в темное время увидят на дороге человека, спешно закидывающего амфибий в ведро.

Летними вечерами специалисты «Заповедного Прибайкалья» собирают монгольских жаб, чтобы провести учет популяции, а еще спасти земноводных от гибели. Амфибии часто заглядывают на турбазы, их привлекают насекомые, слетающиеся на свет фонарей. По дороге к лакомствам жабы попадают под колеса машин.

«Самое проблемное место — бухта Ая, где положение жаб крайне бедственное. На маленькой площади бухты всегда огромное скопление машин и туристов», — прокомментировала сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Артемьева.

Ученые призывают туристов не выезжать вечером хотя бы на стихийные дороги, где количество жаб особенно велико. А если выехали, то не пугаться при виде людей, собирающих вечером с фонариками живых жаб в ведерки.

Где зимуют лягушки и жабы

Монгольская жаба в России обитает только на юге Восточной Сибири и Дальнего Востока. На вид амфибии не слишком привлекательны — их кожа покрыта огромным числом бородавок. На спине у земноводного есть ядовитые железы, вызывающее у людей кожное раздражение.

Еще по теме
Балийские макаки превратили камни в секс‑игрушки
Барсучата в Прибайкалье попали в объектив фотоловушки
Агрессивные, дикие и домашние: как живут научные лисы
Фотограф показал портреты юных байкальских ящериц
смотреть все
Жизнь #Звери #Иркутск #Бурятия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Представлен новейший автомат Калашникова
Украина нацелилась на Крымский мост
Главный обвинитель России в допинге внезапно вступился за спортсменов
Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США
Обсуждение (0)
Картина дня
Индонезия заявила о планах Путина приехать на саммит G20
Премьер Финляндии объяснилась за видео бурной вечеринки
Кадыров не считает кровную месть пережитком прошлого
Россия создаст собственные подушки безопасности и ABS
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

corrector

Санна в свои 36 вполне вдувабельно выглядит при макияже, есть повод порадоваться

-2rist-

а почему в казахстане цены в два раза ниже???

velam

Ну что-то когда цена на внешке падала сильно то у нас цены совсем не падали , а только росли.

Dima73

Всю экономику экономистов видно в любом магазине.Аналитики нах не нужны