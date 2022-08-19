Ученые ночью собрали «урожай» жаб

Ученые ночью собирают жаб на дорогах возле Байкала, чтобы спасти земноводных от гибели под колесами автомобилей. Туристов просят не пугаться, если те в темное время увидят на дороге человека, спешно закидывающего амфибий в ведро.

Летними вечерами специалисты «Заповедного Прибайкалья» собирают монгольских жаб, чтобы провести учет популяции, а еще спасти земноводных от гибели. Амфибии часто заглядывают на турбазы, их привлекают насекомые, слетающиеся на свет фонарей. По дороге к лакомствам жабы попадают под колеса машин.

«Самое проблемное место — бухта Ая, где положение жаб крайне бедственное. На маленькой площади бухты всегда огромное скопление машин и туристов», — прокомментировала сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Артемьева.

Ученые призывают туристов не выезжать вечером хотя бы на стихийные дороги, где количество жаб особенно велико. А если выехали, то не пугаться при виде людей, собирающих вечером с фонариками живых жаб в ведерки.

Где зимуют лягушки и жабы

Монгольская жаба в России обитает только на юге Восточной Сибири и Дальнего Востока. На вид амфибии не слишком привлекательны — их кожа покрыта огромным числом бородавок. На спине у земноводного есть ядовитые железы, вызывающее у людей кожное раздражение.