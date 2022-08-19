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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров собрался объявить «кровную месть» Зеленскому

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Кровная месть чеченцев — не пережиток средневековья, как ошибочно представляют себе европейские либералы, а единственный инструмент «сдерживания агрессии», заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Это единственный и максимально действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства, который сводил на ноль даже теоретическую возможность умышленного убийства», — написал Кадыров в телеграм-канале о кровной мести.

Он добавил, что чеченцы не оставит просто так преступления против российского народа, но и против украинского.

Кадыров допустил, что можно объявить кровную месть и президенту Украины Владимиру Зеленскому, от этого его останавливает то, что «Зеленский — заложник Запада».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Россия
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Топ комментариев

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

-2rist-

а почему в казахстане цены в два раза ниже???

velam

Ну что-то когда цена на внешке падала сильно то у нас цены совсем не падали , а только росли.

protiv

жадность она такая, да и дворец то строить надо же, а может и не один...