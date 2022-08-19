Кадыров собрался объявить «кровную месть» Зеленскому

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Кровная месть чеченцев — не пережиток средневековья, как ошибочно представляют себе европейские либералы, а единственный инструмент «сдерживания агрессии», заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«Это единственный и максимально действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства, который сводил на ноль даже теоретическую возможность умышленного убийства», — написал Кадыров в телеграм-канале о кровной мести.
Он добавил, что чеченцы не оставит просто так преступления против российского народа, но и против украинского.
Кадыров допустил, что можно объявить кровную месть и президенту Украины Владимиру Зеленскому, от этого его останавливает то, что «Зеленский — заложник Запада».