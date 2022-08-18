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Субсидия для перевода авто на газ увеличилась вдвое

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство вдвое увеличило субсидию для перевода автомобиля с бензина на газ, ожидается, что решение простимулирует этот вид топлива.

Власти будет оплачивать 48% таких расходов вместо 24% ранее. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По данным «Автостата» на апрель 2022 года, бензиновым типом двигателя пользовались 84% автовладельцев, второе место по популярности держит дизельное топливо (более 10%), на третьем месте — газ (около 5%).

По данным Globalpetrolprices, в среднем 1 литр газа на заправке стоит около 20 рублей, что вдвое доступнее, чем бензин и дизель. Это топливо увеличивает межремонтный период работы двигателя и срок службы масла в полтора-два раза, а свечей зажигания — на 40%. Токсичность выхлопных газов снижается в два-три раза.

Приобретение и установка газового оборудования для пропана обходится в 70-80 тысяч рублей, для метана — в 120-130 тысяч рублей.

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Авто #Автопром #Недра и ТЭК
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Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

Алёна 717832

А почему не сбили раз нарушил границу.