Субсидия для перевода авто на газ увеличилась вдвое

Правительство вдвое увеличило субсидию для перевода автомобиля с бензина на газ, ожидается, что решение простимулирует этот вид топлива.

Власти будет оплачивать 48% таких расходов вместо 24% ранее. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По данным «Автостата» на апрель 2022 года, бензиновым типом двигателя пользовались 84% автовладельцев, второе место по популярности держит дизельное топливо (более 10%), на третьем месте — газ (около 5%).

По данным Globalpetrolprices, в среднем 1 литр газа на заправке стоит около 20 рублей, что вдвое доступнее, чем бензин и дизель. Это топливо увеличивает межремонтный период работы двигателя и срок службы масла в полтора-два раза, а свечей зажигания — на 40%. Токсичность выхлопных газов снижается в два-три раза.

Приобретение и установка газового оборудования для пропана обходится в 70-80 тысяч рублей, для метана — в 120-130 тысяч рублей.