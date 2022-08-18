Зарубежные фильмы и сериалы пропали из «Кинопоиска»

Несколько зарубежных фильмов и сериалов, среди которых «Интерстеллар» и «Друзья», стали недоступны для просмотра на «Кинопоиске». Видеосервис уверяет, что это временное явление.

Пользователи «Кинопоиска» заметили, что часть зарубежных фильмов и сериалов они больше не могут смотреть. Среди пропавшего контента фильм «Маска», трилогия «Властелин колец», «1+1», «Интерстеллар», ««Друзья», «Клон», «Последняя дуэль».

«Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны», — подтвердили «Коммерсанту» в пресс-службе «Кинопоиска».

Там же пояснили, что переговоры с зарубежными партнерами ведутся и продолжается расширение библиотеки видеосервиса. Например, 22 августа в подписке выйдет приквел «Игры престолов» — «Дом Дракона».