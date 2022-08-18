Ретейлеры попросили о параллельном импорте Moet и Hennessy

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство включить ряд алкогольных брендов в список товаров для параллельного импорта.

Ретейлеры просят включить в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, шампанское Moet и Veuve Clicqout, крепкие напитки Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, Bell's, William Lawson's, Dewar's, Olmeca, Jagermeister, Captain Morgan, а также пиво марок Boddingtons, Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness, Grimbergen, Budweiser, приводит «Коммерсантъ» письмо.

На долю приостановивших поставки компаний приходилось 66% импорта виски, 63% — рома, 82% — коньяка и 100% — игристых вин региона Шампань, отметил председатель АКОРТ Дмитрий Караваев.

По его словам, в России не хватает технологий, с помощью которых можно было бы к Новому году успешно заместить эти позиции.

В начале мая Минпромторг РФ опубликовал перечень из более чем 50 категорий товаров, которые стали доступны для параллельного импорта. В него вошли самые разные предметы: от растений до лекарств, от мыла до оружия.