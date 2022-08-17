Советник Зеленского пригрозил уничтожить Крымский мост

Крымский мост был построен незаконно и должен быть уничтожен, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Советник Зеленского в интервью The Guardian подчеркнул, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель». «Это незаконное сооружение, а также основной путь для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены»,— сказал он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом для атаки украинских вооруженных сил при появлении «первой технической возможности».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, а также генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко называл Крымский мост «целью номер один для поражения».