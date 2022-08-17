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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Советник Зеленского пригрозил уничтожить Крымский мост

Источник:
The Guardian
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Фото: © most.life

Крымский мост был построен незаконно и должен быть уничтожен, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Советник Зеленского в интервью The Guardian подчеркнул, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель». «Это незаконное сооружение, а также основной путь для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены»,— сказал он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом для атаки украинских вооруженных сил при появлении «первой технической возможности».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, а также генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко называл Крымский мост «целью номер один для поражения».

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Политика #Мир #Армия
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Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

d6w58vnowu

надо было показательно сбить...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

Алёна 717832

А почему не сбили раз нарушил границу.