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Группа Anacondaz пойдет против власти из‑за срыва концертов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © anacondaz, vk.com/anacondaz

Музыканты группы Anacondaz перенесли все концерты, запланированные в этом году и планируют судиться из-за срыва выступлений в Екатеринбурге и Перми.

Anacondaz попали в список артистов, выступления которых нежелательны в России. Этот список распространяли среди организаторов концертов.

«Из-за давления властей на концертные площадки и организаторов мы вынуждены объявить о переносе всех наших шоу, запланированных на 2022 год в России», — говорится в сообщении группы во «ВКонтакте».

Кроме того музыканты объединятся с правозащитной группой «Агора», чтобы начать судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми.

Группа попала в список запрещенных артистовиз-за того, что публично выступила против спецоперации на Украине. Всего в списке 30 музыкантов, среди которых рэпер Noize MC, группы ДДТ, «Аквариум», «Би-2», «Каста». 

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

Sovik

По нему сначала стреляют с советских РСЗО, что бы измотать ПВО, а потом Хаймерсами. С крымским так не...

orangeraven

Все это накроет сразу всех - Украину, РФ и Европу, без всяких очередей! ЯО без разницы кого убивать!...