Группа Anacondaz пойдет против власти из‑за срыва концертов

Музыканты группы Anacondaz перенесли все концерты, запланированные в этом году и планируют судиться из-за срыва выступлений в Екатеринбурге и Перми.

Anacondaz попали в список артистов, выступления которых нежелательны в России. Этот список распространяли среди организаторов концертов.

«Из-за давления властей на концертные площадки и организаторов мы вынуждены объявить о переносе всех наших шоу, запланированных на 2022 год в России», — говорится в сообщении группы во «ВКонтакте».

Кроме того музыканты объединятся с правозащитной группой «Агора», чтобы начать судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми.



Группа попала в список запрещенных артистовиз-за того, что публично выступила против спецоперации на Украине. Всего в списке 30 музыкантов, среди которых рэпер Noize MC, группы ДДТ, «Аквариум», «Би-2», «Каста».