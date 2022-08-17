Сибирский фермер вырастил арбузы вопреки санкциям

Предприниматель из Иволгинского района Бурятии Дмитрий Вихрев снял внушительный урожай арбузов. Санкции не повлияли на дело — удобрений на ферме было с запасом, правда, из-за ограничений не получилось вырастить один из сортов, сообщил он Sibnet.ru.

Вихрев основал арбузную плантацию в 2017 году, а через год получил бронзовую медаль от Минсельхоза РФ за рекордный для Сибири урожай бахчевых. В 2022 году из-за капризов погоды на полях вызрело плодов немногим меньше обычного, но все равно жаловаться не приходится.

«В пределах нормы, нормально все. Уже заканчиваем уборку арбузов», — сообщил Вихрев. Статистику по общему весу созревших и проданных плодов фермер «подобьет» чуть позже.

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Санкции, дополнил мужчина, пока вообще никак не отразились на урожайности — необходимые удобрения он закупил с запасом еще в прошлом году. Но ограничения в международной торговле не позволили вырастить на сибирских плантациях новый вид — бескосточковый арбуз. На рынке не было семян.

«Проблема была найти, так и не нашли. Поставляются они (семена) из-за границы», — объяснил Вихрев, добавив, что в России производят только два сорта семян — белого и желтого арбуза, которые, к слову, тоже растут на плантации.

Разноцветные сибирские ягоды стали хитом продаж в прошлом году. Фермер за неделю продал 25 тонн арбузов с красной, желтой и белой мякотью.