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«Праздник топора» стартовал в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © организаторы «Праздника топора»

Фестиваль «Праздник топора» начался в парке «Околица» села Зоркальцево, мастера будут создавать свои произведения из дерева, а итоги поведут 21 августа, сообщается на сайте организаторов фестиваля.

Участие в фестивале примут мастера из 45 регионов РФ и десяти стран мира — география в сравнении с 2019 годом сократилась в три раза. Гостей на празднике, по оценкам властей, ожидается свыше 160 тысяч.

Самая большая иностранная делегация участников фестиваля народных ремесел «Праздник топора» приехала в Томскую область на автобусе напрямую из Улан-Батора. В числе прибывших 16 монгольских мастеров есть и женщины.

«Мы немного подкорректировали командную работу — если раньше у нас команды из четырех-пяти человек изготавливали отдельные арт-объекты, например, Эйфелеву башню, бегемота, осьминога, то в этом году мы решили сделать большую команду из 20 человек, которая сделает одну большую работу», — рассказал председатель региональной общественной организации «Фестиваль народных ремесел «Праздник топора» Денис Лыхин.

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