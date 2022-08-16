Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США

Более 5 миллиардов человек погибнут в случае ядерной войны между Россией и США, к такому выводу пришел международный коллектив климатологов.

Исследователи спрогнозировали возможные последствия двух ядерных конфликтов — между Индий и Пакистаном и между Россией и США. Они разработали климатическую модель, которая оценила влияние на сельское хозяйство. Работа опубликована в Nature Food.

Война между США и Россией, включая их союзников, приведет к использованию более 90% мирового ядерного арсенала, что приведет к выбросу в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи и вызовет ядерную зиму по всей планете.

Климатологи пояснили, что непосредственно от взрывов ядерных снарядов могут погибнуть 360 миллионов человек, еще более 5 миллиардов «станут жертвами голода» после катастрофы. Оставшееся население будет обеспечено минимальным объемом пищи.

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Нацеленные на города и промышленные территории бомбы создадут огненные бури и спровоцируют выбросы значительных объемов частиц горения в верхние слои атмосферы, которые распространятся по всей планете и приведут к ее быстрому остыванию.

«Эти загрязнения вызовут десятилетия нарушений в земном климате и скажутся на системах производства пищи на поверхности и в океанах», — пояснили авторы исследования.

Война между Индией и Пакистаном может привести к резкому снижению в урожайности всех ключевых культур как минимум на пять лет, сотни миллионов людей умрут от голода из-за снижения объемов производства пищевых продуктов в среднем на 7%. Такая война привела бы к гибели 2 миллиардов человек.