НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США

Источник:
Sibnet.ru
1086 10
Фото: © Sibnet

Более 5 миллиардов человек погибнут в случае ядерной войны между Россией и США, к такому выводу пришел международный коллектив климатологов.

Исследователи спрогнозировали возможные последствия двух ядерных конфликтов — между Индий и Пакистаном и между Россией и США. Они разработали климатическую модель, которая оценила влияние на сельское хозяйство. Работа опубликована в Nature Food.

Война между США и Россией, включая их союзников, приведет к использованию более 90% мирового ядерного арсенала, что приведет к выбросу в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи и вызовет ядерную зиму по всей планете.

Климатологи пояснили, что непосредственно от взрывов ядерных снарядов могут погибнуть 360 миллионов человек, еще более 5 миллиардов «станут жертвами голода» после катастрофы. Оставшееся население будет обеспечено минимальным объемом пищи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему сибиряки выживут в ядерной войне

Нацеленные на города и промышленные территории бомбы создадут огненные бури и спровоцируют выбросы значительных объемов частиц горения в верхние слои атмосферы, которые распространятся по всей планете и приведут к ее быстрому остыванию.

«Эти загрязнения вызовут десятилетия нарушений в земном климате и скажутся на системах производства пищи на поверхности и в океанах», — пояснили авторы исследования.

Война между Индией и Пакистаном может привести к резкому снижению в урожайности всех ключевых культур как минимум на пять лет, сотни миллионов людей умрут от голода из-за снижения объемов производства пищевых продуктов в среднем на 7%. Такая война привела бы к гибели 2 миллиардов человек.

Еще по теме
Балийские макаки превратили камни в секс‑игрушки
Необычные фигурки нашли в древней могиле ребенка в Хакасии
Ученые объяснили, почему вредно много думать
Найдено невероятное древнее существо
смотреть все
Наука #Наука #Конфликты #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Хруст ножа в легких: электронные сигареты против обычных
Центробанк выбрал замену доллару и евро
Китайские дроны совершили революции в артиллерии
Россия испытала новый истребитель танков
Обсуждение (10)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
37
Российская армия отразила удары по Запорожской АЭС
32
Украина нацелилась на Крымский мост
22
Медведев порассуждал о судьбе Зеленского
21
Латвия объявила Россию «спонсором терроризма»