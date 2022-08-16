Барсучата в Прибайкалье попали в объектив фотоловушки

Фотоловушка в Прибайкальском национальном парке сняла трех юных барсучат. Детеныши, не подозревающие о «большом брате», прямо перед объективом устроили выяснение отношений.

На кадрах заметно, что три упитанных барсучонка пробираются по узкой тропинке. Из-за медлительности первого на дороге возникла «пробка» с последующим выяснением отношений. Видео разместили сотрудники «Заповденого Прибайкалья» на своей странице во «ВКонтакте».

В кадр попал и отец хвостатого семейства. Взрослый самец заметил ловушку и придирчиво ее обнюхал. Хотя, по словам научного сотрудника Татьяны Десятовой, барсук — не самый ответственный папа на свете.

«Несмотря на то, что барсуки моногамны и пары формируют на несколько лет, отец этого семейства не участвовал в воспитании потомства, а лишь один раз пришел в гости, пометил территорию и степенно удалился, ни с кем не поздоровавшись», — указала специалист на повадки животного.

Детеныши у барсуков рождаются в конце марта-в начале апреля в подземных норах беспомощными и слепыми. Открыв глаза в возрасте 35-42 дней, они вскоре начинают выходить за матерью из норы, но примерно до трех месяцев все еще питаются только молоком и не отходят от «дома», проводя значительную часть времени в веселой возне.