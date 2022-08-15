Дерипаска потребовал от Тинькова 2 млрд рублей

Бизнесмен Олег Дерипаска потребовал от предпринимателя Олега Тинькова 2 миллиарда рублей по иску о защите чести и достоинства. Ранее Тиньков характеризовал Дерипаску как «вора и олигарха».

Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Тинькову и компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Карточка появилась на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

Иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова на странице в Facebook (принадлежит Meta), уточнил «Интерфаксу» адвокат Дерипаски Алексей Мельников. Бизнесмен требует взыскать с Тинькова «компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 миллиардов рублей».

К Meta финансовых требований не заявлено, но бизнесмен просит суд обязать компанию удалить «не соответствующую действительности» информацию.

Тиньков в комментариях в Instagram (принадлежит Meta), а потом в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом в России) назвал Дерипаску «вором и олигархом». «Для меня Дерипаска — это некий образный Дерипаска. Они все там воры», — заявил Тиньков.