НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Дерипаска потребовал от Тинькова 2 млрд рублей

Источник:
Sibnet.ru
519 2
Фото: World Economic Forum - Michael Wuertenberg / CC BY-SA 2.0

Бизнесмен Олег Дерипаска потребовал от предпринимателя Олега Тинькова 2 миллиарда рублей по иску о защите чести и достоинства. Ранее Тиньков характеризовал Дерипаску как «вора и олигарха».

Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Тинькову и компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Карточка появилась на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

Иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова на странице в Facebook (принадлежит Meta), уточнил «Интерфаксу» адвокат Дерипаски Алексей Мельников. Бизнесмен требует взыскать с Тинькова «компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 миллиардов рублей».

К Meta финансовых требований не заявлено, но бизнесмен просит суд обязать компанию удалить «не соответствующую действительности» информацию.

Тиньков в комментариях в Instagram (принадлежит Meta), а потом в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом в России) назвал Дерипаску «вором и олигархом». «Для меня Дерипаска — это некий образный Дерипаска. Они все там воры», — заявил Тиньков.

Еще по теме
Дело Виссариона передали в суд Новосибирска
Сын экс-губернатора Иркутской области получил 9 лет колонии
Вынесен приговор по делу о резонансном убийстве Веры Пехтелевой
Баскетболистка Грайнер не смогла встать в полный рост в суде
смотреть все
Жизнь #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Shaman открестился от патриотизма в песне «Встанем»
Хруст ножа в легких: электронные сигареты против обычных
Первый канал уберет из эфира Диму Билана
Центробанк выбрал замену доллару и евро
Обсуждение (2)
Картина дня
Украина нацелилась на Крымский мост
Путин и Ким Чен Ын обменялись телеграммами
Главный обвинитель России в допинге внезапно вступился за спортсменов
Дерипаска потребовал от Тинькова 2 млрд рублей
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

-Керя-

У наших барыг меры нету лишь бы маржу срубить

pepelmetal

Скорее будут ролики как гордые "арии" бегут быстрее БТРа, ой, доблестно временно отступают

ERMOL33

Можно без мрот обойтись и узнать о хорошем положении уровня жизни, просто прогулявшись по магазинам посмотрев...

kygear

Надо для дорожных меломанов такое же наказание.