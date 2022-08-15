Первый канал официально анонсировал новый сезон «Голоса»

Шоу «Голос» состоится на Первом канале, пока телеканал официально анонсировал скорый старт проекта с пенсионерами — «Голос 60+».
«Новый сезон уже скоро», — говорится в сообщении Первого канала в соцсети. Также зрителям предложили угадать, кто станет наставниками пятого сезона проекта.
Наставниками четвертого сезона «Голоса 60+» были Валерий Леонтьев, Олег Газманов, Лайма Вайкуле и Стас Намин.
По сообщению Первого канала, участники кастинга на пятый сезон хотели бы видеть в жюри Пелагею, Александра Маршала, Ларису Долину и Леонида Агутина.
В проекте «Голос 60+» участвуют люди пенсионного возраста. Ранее стало известно о смерти победителя четвертого сезонаМихаила Серебрякова. Артисту было 98 лет, на проекте он выступал в команде Олега Газманова.
masikiА как же санкции на пользу ))) путин ты куда нас завел ))) не на четыре года а лет на 50 !!!
-Керя-У наших барыг меры нету лишь бы маржу срубить
kygearНадо для дорожных меломанов такое же наказание.
pepelmetalСкорее будут ролики как гордые "арии" бегут быстрее БТРа, ой, доблестно временно отступают