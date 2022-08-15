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Первый канал официально анонсировал новый сезон «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Шоу «Голос» состоится на Первом канале, пока телеканал официально анонсировал скорый старт проекта с пенсионерами — «Голос 60+».

«Новый сезон уже скоро», — говорится в сообщении Первого канала в соцсети. Также зрителям предложили угадать, кто станет наставниками пятого сезона проекта.

Наставниками четвертого сезона «Голоса 60+» были Валерий Леонтьев, Олег Газманов, Лайма Вайкуле и Стас Намин.

По сообщению Первого канала, участники кастинга на пятый сезон хотели бы видеть в жюри Пелагею, Александра Маршала, Ларису Долину и Леонида Агутина.

В проекте «Голос 60+» участвуют люди пенсионного возраста. Ранее стало известно о смерти победителя четвертого сезонаМихаила Серебрякова. Артисту было 98 лет, на проекте он выступал в команде Олега Газманова.

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Топ комментариев

masiki

А как же санкции на пользу ))) путин ты куда нас завел ))) не на четыре года а лет на 50 !!!

-Керя-

У наших барыг меры нету лишь бы маржу срубить

kygear

Надо для дорожных меломанов такое же наказание.

pepelmetal

Скорее будут ролики как гордые "арии" бегут быстрее БТРа, ой, доблестно временно отступают