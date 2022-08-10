Скончался победитель шоу «Голос»

Победитель четвертого сезона шоу «Голос 60+», ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщил наставник артиста Олег Газманов.

В четвертом «Голосе» Серебряков был самым пожилым участников. Ему было 97 лет. На слепых прослушиваниях он исполнил песню «Родина».

На первых нотах к артисту повернулся Стас Намин, следом одновременно кресла развернули Лайма Вайкуле и Олег Газманов, последним повернулся Валерий Леонтьев. Во время оставшегося выступления Намин и Газманов аплодировали исполнителю стоя.

Тогда ветеран выбрал команду Газманова и победил в проекте. При этом сам артист во время проекта шутил, что может не дожить до финала в силу возраста.

«Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему небесного», — написал Олег Газманов в соцсети.