Скончался победитель шоу «Голос»

Победитель четвертого сезона шоу «Голос 60+», ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщил наставник артиста Олег Газманов.
В четвертом «Голосе» Серебряков был самым пожилым участников. Ему было 97 лет. На слепых прослушиваниях он исполнил песню «Родина».
На первых нотах к артисту повернулся Стас Намин, следом одновременно кресла развернули Лайма Вайкуле и Олег Газманов, последним повернулся Валерий Леонтьев. Во время оставшегося выступления Намин и Газманов аплодировали исполнителю стоя.
Тогда ветеран выбрал команду Газманова и победил в проекте. При этом сам артист во время проекта шутил, что может не дожить до финала в силу возраста.
«Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему небесного», — написал Олег Газманов в соцсети.
fireworkerЦитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.
shatlnkдемократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...
lex-onС чего он взял ,что его точка зрения правильная ? Царь земли что ли .🤦
KrisJuniorНу так зачем выводы делаешь тогда?