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Балтику предложили сделать внутренним морем НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Финляндия и Эстония намерены интегрировать береговую оборону, способную закрыть российским кораблям выход в Балтийское море и сделать его внутренним морем НАТО, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Балтийское море с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО станет внутренним морем альянса», — сказал Певкур в интервью газете Iltalehti, отметив, что дальность полета эстонских и финских ракет больше ширины Финского залива.

По словам министра, договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшегося накануне его визита в Финляндию и встречи с финским коллегой Антти Кайкконеном.

Ранее Эстония решила приобрести израильские ракеты Blue Spear для подавления морских целей. Дальность полета ракет составляет 290 километров. Они способны наносить удары по целям в любом месте Финского залива.

Противокорабельная ракета МТО 85М ВМС Финляндии обладает дальностью полета более 100 километров, что позволяет держать под контролем акваторию вплоть до северного побережья Эстонии.

Певкур уточнил, что в ближайшие недели в Эстонии будет создана штаб-квартира новой дивизии НАТО с дислокацией в республике. Дивизия будет состоять из пяти бригад.

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