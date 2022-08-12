Самый яркий звездопад прольется над Россией

Жители Северного полушария в ближайшие ночи смогут наблюдать метеорный поток Персеиды, его активность сохранится до 1 сентября.

«При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 100 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту», — сообщает пресс-служба Московского планетария.

Родительское тело Персеид — комета Свифта-Таттла, которая оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Когда через этот шлейф проходит Земля, частицы кометы сгорают в атмосфере и образуют яркие вспышки.

Большинство метеорных потоков названы в честь созвездий, в которых расположены их радианты — это точки на небе, которые кажутся источниками метеоров. Радиант Персеид находится в созвездии Персея.

Августовский радиант Персеид располагается на северо-востоке, именно туда и нужно смотреть. При этом наблюдать метеоры можно будет по всему небу, свечение некоторых может длиться до нескольких секунд.