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Самый яркий звездопад прольется над Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: PiConsti / CC BY-SA 2.0

Жители Северного полушария в ближайшие ночи смогут наблюдать метеорный поток Персеиды, его активность сохранится до 1 сентября.

«При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 100 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту», — сообщает пресс-служба Московского планетария.

Родительское тело Персеид — комета Свифта-Таттла, которая оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Когда через этот шлейф проходит Земля, частицы кометы сгорают в атмосфере и образуют яркие вспышки.

Большинство метеорных потоков названы в честь созвездий, в которых расположены их радианты — это точки на небе, которые кажутся источниками метеоров. Радиант Персеид находится в созвездии Персея.

Августовский радиант Персеид располагается на северо-востоке, именно туда и нужно смотреть. При этом наблюдать метеоры можно будет по всему небу, свечение некоторых может длиться до нескольких секунд.

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