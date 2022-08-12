Медведев порассуждал о судьбе Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского ждет трибунал или возврат к ролям в комедийных шоу, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев вместе с руководством силовиков в четверг посетил ЛНЕР, где встретился с главой республики Леонидом Пасечником и с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», — приводит ответ Медведева на вопрос, какой итог он видит для Зеленского, журналист Надана Фридрихсон в телеграм-канале «Фридрих».

На вопрос журналиста о целях поездки он ответил: «Чтобы лучше защитить жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий».

Медведева также спросили, не было ли страшно направляться туда. «Не страшно. Пусть нас боятся», — ответил он.