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Штормовое предупреждение объявили на выходные в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Синоптики объявили на выходные в Новосибирской области штормовое предупреждение с грозами, дождями и сильным ветром до 27 метров в секунду, сообщила Sibnet.ru начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Штормовое предупреждение по территории Новосибирской области. Начиная с западных районов в субботу и воскресенье возникнут неблагоприятные явления: ливни, грозы, град, порывы ветра до 20 метров в секунду, при грозах возможны порывы ветра до 25-27 метров в секунду. Погода будет носить оранжевый уровень опасности», — сказал Лапчик.

Она отметила, что Новосибирск находится на востоке области, поэтому в субботу в городе до 15.00-16.00 не ожидается осадков. Ветер начнет усиливаться во второй половине дня, вечером пройдет дождь. При этом температура воздуха днем ожидается до 25-27 градусов.

«С прохождением холодного фронта в ночь на воскресенье температурный фон понизится. Днем столбик термометра не поднимется выше 21-23 градусов. При этом ветер ночью немного стихнет до 14 метров в секунду. Днем вновь ожидается более значительный ветер до 7-12 метров в секунду, при порывах до 17-20 метров», — сказала синоптик.

В понедельник сохранится поступление холодных воздушных масс. Температурный фон будет продолжать опускаться. Температура воздуха днем составит 19-21 градус тепла. Ветер станет тише и днем осадков не будет.

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