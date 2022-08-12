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Крупные градины выпали в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/lovepub55

Градины размером со сливу выпал в Усть-Ишимском районе Омской области, в регионе установилась дождливая погода с туманами.

Жительница деревни  Большая Тебендя Усть-Ишимского района Лилия Курманова опубликовала в соцсетях фото градин, которые выпали в четверг после ливня. Они оказались размером с большую сливу.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, Омская область находится в зоне активного атмосферного фронта. По мере его продвижение с запада на восток ожидаются дожди разной интенсивности, грозы, порывистый ветер, днем возможен град.

В субботу местами сохранятся кратковременные дожди с грозами, температура воздуха понизится до 20-25 градусов тепла. К воскресенью в тылу холодного фронта осадки ослабеют, температура воздуха будет понижаться днем до 18-23 градусов тепла.

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Топ комментариев

PA3OPBY

Рабом, даже нет - содержанкой со всеми вытекающими.

Dicky

А как поднимутся цены после такого повышения буквально на все.Особенно ЖКХ

nicollaich

Тяжело быть сателитом омериги.

pepelmetal

Тоесть латвия, покупая Российский газ, получается спонсор страны спонсора терроризма ? Ой как неудобно...