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Санкции против России «умрут» после наступления зимы

Источник:
Sohu
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Фото: © Sibnet.ru

Антироссийские санкции с наступлением зимы в Европе фактически «умрут», прогнозируют китайские эксперты.

«Страны Евросоюза занимаются пополнением запасов российской нефти перед возможным введением эмбарго. Когда наступит зима, любые санкции могут стать "мертвыми бумагами", о которых при ведении торговли с Россией уже никто не вспомнит», — пишет китайское издание Sohu.

Авторы статьи отмечают, что покупатели российской нефти нарастили поставки до рекордных значений в последнее время. При этом прекратившие закупку топлива Испания и Греция снова стали покупать его у России.

В настоящее время европейские страны ищут возможность продолжать закупки нефти у России, даже под видом топлива неизвестного происхождения. Всего это говорит о том, что после наступления зимы Евросоюз столкнется с энергетическим кризисом, для преодоления которого придется игнорировать введенные ограничения.

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