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Госдума рассмотрит двукратное повышение МРОТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума рассмотрит законопроект о почти двукратном повышении минимального размера оплаты труда, соответствующий документ внесли депутаты от ЛДПР, он опубликован в думской базе данных.

Авторы инициативы предлагают установить с 1 января 2023 года МРОТ в размере 30 тысяч рублей в месяц. В настоящее время МРОТ в России составляет 15 279 рублей.

В пояснительной записке отмечается, что такой шаг поможет сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности населения. По расчетам депутатов, на двукратное повышение показателя потребуется 1,16 триллиона рублей.

Также указывается, что низкий уровень МРОТ, который значительно отстает от показателей большинства стран Европы, приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности.

По мнению замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова, пересмотреть размер минимальной оплаты труда необходимо именно сейчас — в момент подготовки бюджета на следующий год.

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