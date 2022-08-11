Госдума рассмотрит двукратное повышение МРОТ

Госдума рассмотрит законопроект о почти двукратном повышении минимального размера оплаты труда, соответствующий документ внесли депутаты от ЛДПР, он опубликован в думской базе данных.

Авторы инициативы предлагают установить с 1 января 2023 года МРОТ в размере 30 тысяч рублей в месяц. В настоящее время МРОТ в России составляет 15 279 рублей.

В пояснительной записке отмечается, что такой шаг поможет сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности населения. По расчетам депутатов, на двукратное повышение показателя потребуется 1,16 триллиона рублей.

Также указывается, что низкий уровень МРОТ, который значительно отстает от показателей большинства стран Европы, приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности.

По мнению замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова, пересмотреть размер минимальной оплаты труда необходимо именно сейчас — в момент подготовки бюджета на следующий год.