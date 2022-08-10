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Дом певицы Янки Дягилевой признали объектом культурного наследия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дом рок-певицы Янки Дягилевой вошел в реестр объектов культурного наследия Новосибирской области, поклонники добивались этого несколько лет, сообщает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия региона.

Янка Дягилева — рок-певица, яркий представитель сибирского панка. Выступала на одной сцене с основателем группы «Гражданская оборона» Егором Летовым. Погибла в 1991 году в возрасте 24 лет при невыясненных обстоятельствах. Ее тело нашел рыбак на реке Ине в районе станции «Издревая».

Дягилева проживала в квартире дома по адресу Ядринцевская, 61 в Новосибирске. До того, как в здании поселилась ее семья, в нем проживала оперная певица Надежда Дезидериева (Буда). Активисты и поклонники певицы увидели в этом историческую ценность и предложили внести здание в список объектов культурного наследия еще в 2017 году.

«Дом, где жили Н. А. Дезидериева (Буда) и Я. С. Дягилева» включен в реестр в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения». Включение в реестр и данный статус позволяют сохранить дом. На этом месте не могут построить капитальные объекты, его не снесут. А хозяйственная деятельность на месте объекта не должна противоречить возможностям его сохранения.

Общественники планировали в будущем сделать в доме мемориальный музей или музей сибирского рок-андеграунда, поскольку из Сибири вышли такие известные группы как «Гражданская оборона», «Калинов мост», «Черный Лукич» и другие. Но на это необходимы деньги.

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