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Производитель Friskies и Gourmet остановил продажу кормов в России

Источник:
ТАСС
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Фото: Rocky Mountain Feline Rescue / Attribution License

Компания Purina остановила производство и продажу кормов для кошек и собак Friskies, Gourmet и нескольких других в России. Главная причина остановки — логистические трудности.

Помимо кормов Friskies для кошек и для собак, Purina остановила производство и продажу кормов брендов Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. Корма марок Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan пока продолжат продаваться в России.

Представитель горячей линии компании уточнил, что сроки восстановления производства и продаж кормов для животных пока неизвестны. При этом производитель не собирается покидать Россию.

Purina входит в концерн Nestle, который в марте заявил, что приостанавливает экспорт продукции из России и импорт продукции в Россию. При этом компания пообещала поставлять в страну социально значимые продукты, в этот список вошли корма для домашних животных.

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