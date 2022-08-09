IKEA завершит онлайн-распродажу 15 августа

IKEA, решившая уйти из России, завершит онлайн-распродажу в стране в понедельник, 15 августа, сообщается на сайте компании.

IKEA предупредила покупателей, что онлайн-продажа товаров завершится 15 августа в 20.00 по московскому времени.

Магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Компания пообещала, что все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное время.

Шведская IKEA, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, имеющая 16 магазинов в России, приостановила работу в стране в начале марта, а в середине июня объявила об окончательном уходе.

Сначала компания устроила закрытую распродажу для сотрудников, а 4 июля объявила о старте онлайн-распродажи для всех. Первые несколько дней сайт IKEA не работал, сейчас для покупки надо отстоять очередь.