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IKEA завершит онлайн-распродажу 15 августа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

IKEA, решившая уйти из России, завершит онлайн-распродажу в стране в понедельник, 15 августа, сообщается на сайте компании.

IKEA предупредила покупателей, что онлайн-продажа товаров завершится 15 августа в 20.00 по московскому времени.

Магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Компания пообещала, что все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное время.

Шведская IKEA, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, имеющая 16 магазинов в России, приостановила работу в стране в начале марта, а в середине июня объявила об окончательном уходе.

Сначала компания устроила закрытую распродажу для сотрудников, а 4 июля объявила о старте онлайн-распродажи для всех. Первые несколько дней сайт IKEA не работал, сейчас для покупки надо отстоять очередь.

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Экономика #Торговля
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