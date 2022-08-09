Жители Сибири тратят на домашних любимцев не более 10 тысяч рублей в месяц, при этом четверть из них признались, что хотели бы сократить эти расходы, сообщает результаты опроса банк «Открытие».

У 65% сибиряков дома есть кошка или кот, и только у 35% — собака. За год расходы на домашних животных практически не выросли. На третьем месте в негласном рейтинге любимых домашних питомцев сибиряков вслед за кошками и собаками оказались аквариумные рыбки.

Большинство тратит на питомцев до 5 тысяч рублей в месяц, и гораздо меньше людей, выделяющих до 10 тысяч рублей.

Треть опрошенных признались, что планируют сократить расходы на содержание домашних питомцев. Из них 7 уже решились на этот шаг, а 24% намерены сделать это со временем. 38% не готовы сокращать расходы на содержание домашнего питомца.