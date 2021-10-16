Выбираем котенка: чего ждать от популярных пород?

Породистые котята — это ряд привлекательных преимуществ. Модно, имеется родословная и возможность делать выставочную «карьеру», есть стандарты внешности и поведения. Как выбрать подходящую и перспективную породу кошек, которая не только понравится внешне, но и не разочарует характером?

Содержание и воспитание кошек любых пород похожи. Однако при выведении пород закрепляются определенные признаки не только во внешности, но и в поведении. Поэтому породам свойственны свои черты характеры, которые тоже стоит учитывать.

Самыми популярными кошками, согласно запросам в поисковиках, в России остаются мейн-куны, при этом растет интерес к абиссинским и бенгальским котам. Активно приобретают сиамских и британских кошек, а также сфинксов, сообщают аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru (холдинг S8 Capital).

Мейн-кун

Главные особенности — необычно крупная и мускулистая кошка, при этом со спокойным и послушным характером.

«Жизнерадостная, активная, игривая кошка. Подойдет для семей с детьми и даже с собаками: с ними мейн-куны часто выстраивают очень крепкую дружбу. Этот питомец не любит оставаться в одиночестве. Ему нужно много общения и игр», — рассказала о породе представитель pet-friendly сообщества «Хвост Ньюс» Дарья Фролова.

Фото: © Sibnet.ru

У классического мейн-куна роскошная шерсть, ей потребуется регулярный уход, иначе она сваляется.

«Представители этой породы примерно в три раза крупнее стандартной кошки. Им свойственна сильно развитая мускулатура, а значит, им требуются корма с высоким уровнем содержания белка. Также мейн-кунам нужно поддерживать здоровье суставов и сердца, поэтому при выборе корма лучше отдать предпочтение тем, на упаковке которых есть соответствующие обозначения», — порекомендовал ветеринарный врач, эксперт по питанию домашних животных Mars Petcare Дмитрий Челночников.

Абиссинская

Это порода, выведенная в Эфиопии почти полтора века назад. Главная фишка — тикированный окрас, когда каждый волос имеет полоски светлого и темного оттенка.

«Абиссинская кошка – это питомец для активного человека и семей с детьми, даже с самыми маленькими. Кошка очень активная, игривая, жизнерадостная. Будьте готовы максимально часто взаимодействовать с ней: играть, разговаривать, гладить, ухаживать. Этот питомец любит быть в центре внимания», — сказала Фролова.

По словам ветврача, иногда при недостатке общения такие кошки могут испытывать стресс, что может являться причиной целого ряда хронических заболеваний.

Сиамская

Для сиамских кошек характерен окрас колор-поинт (светлая шерсть с более темным окрасом на лапах, морде, ушах и хвосте).

Сиамская кошка родом из современного Таиланда. Она существует уже сотни лет. По легенде, сиамские кошки считались священными и охраняли буддистские храмы.

Фото : Yannbee из нидерландский Википедия

Сиамская кошка очень энергична и активна. Она любит быть в центре внимания, любит движение, всегда готова поиграть. А еще это отличный собеседник, который обожает помурчать и помяукать.

«Подходит для семей с детьми, но не с малышами. Ребенок должен уметь обращаться с кошкой», — уточнила Фролова.

«Отличием сиамской кошки является вытянутое элегантное телосложение и очень короткая плотная шерсть. Поэтому при подборе корма для таких кошек надо обращать внимание на корма для поддержания веса (пониженное количество жиров в корме), а также на содержание в корме источников омега-3 кислот (например, рыбьего жира) для поддержания здоровья кожи», — отметил ветврач.

Сфинкс

Сфинксы – это несколько пород бесшерстных кошек (канадский сфинкс, донской сфинкс, питерболд).

«Любвеобильная порода, обнимающая. Это кошки-собаки, они не могут находится одни, им нужно присутствие хозяина», — описала сфинксов президент новосибирского клуба «Котомир», эксперт международной выставочной системы WCF по всем породам кошек Ольга Груздь.

Фото: © Sibnet.ru

Главное уязвимое место этой породы — кожа, которая не защищена шерстью, как у остальных кошек. «Они могут поцарапаться, аллергия вылезти, будет видно, перезагорать на солнышке. Но от них нет шерсти в квартире», — отметила собеседница.

Из-за отсутствия шерсти эти кошки тратят значительно больше энергии на собственный обогрев и поддержание температуры тела. Поэтому сфинксам нужен корм с высокой калорийностью и большим содержанием жира, отметил Челночников.

Британская короткошерстная

Коренастая кошка с округлой головой и плотной короткой шерстью. Это самая популярная порода в Великобритании.

Как описала Фролова, «британская кошка ценит дозированное внимание, не любит навязчивость. Всегда найдет чем себя занять в одиночестве. Ей не нужно постоянного общения».

Поэтому британские кошки отлично подходят тем, кто не находится дома постоянно.

Британцы характеризуются плотным крепким телосложением, развитыми мышцами суставами. Важно, чтобы в состав корма входили полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 для поддержания здоровья суставов, а также аминокислота таурин для поддержания работы сердца.

Бенгальская

Бенгальская кошка выведена в США в результате скрещивания азиатской леопардовой кошки с домашней породой. Поэтому внешне она напоминает дикую кошку: характерная густая роскошная шерсть имеет пятнистый окрас.

«Неугасаемый источник энергии. Она никогда не устанет играть и общаться. Но характер у кошки не самый простой: бенгальские кошки самобытны и своенравны. Подходят человеку, который готов проводить с питомцем много времени», — предупредил эксперт.

Фото: © Sibnet.ru

Бенгальские кошки, как правило, очень активны и нередко обладают повышенной чувствительностью желудочно-кишечного тракта. Им лучше всего подходят корма, специально разработанные для животных с чувствительным пищеварением.

Сколько стоит котенок?

Немаловажный фактор — цена. Стоимость породистых кошек зависит от того, насколько именитый питомник, клуб. Чем больше в нем кошек-чемпионов, тем дороже. Но владельцы могут и не ориентироваться на рынок и назначать цену по своему усмотрению.

«Каждый заводчик по мировосприятию сам устанавливает стоимость котенка. Кто-то боится, что за 5 тысяч рублей не продаст, а кто-то устанавливает 50 тысяч рублей за котенка и ни за что не подвинется», — сказала Груздь.

Примерно также происходит ценообразование в «свободном» сегменте, где котят реализуют без участия клуба. Пушистый комочек можно приобрести как за несколько десятков тысяч, так и за один символический рубль.

Но, предупредила Груздь, покупка кошки без родословной по объявлению не позволит участвовать в выставках. Кроме того, при любительских вязках породистых животных никто не отвечает за результат. Котенок, когда вырастет, может иметь не все породные признаки.