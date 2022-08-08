Семейную ипотеку разрешат тратить на вторичное жилье

Семейную ипотеку разрешат тратить на покупку жилья на вторичном рынке, соответствующее постановление правительства опубликовано на портале проектов нормативных актов. При этом изменение коснется только семей, в которых проживают дети-инвалиды.

«Для указанной категории семей крайне важно обеспечение необходимой медицинской помощью, в том числе амбулаторной по месту жительства. При этом близость месторасположения жилья к учреждениям здравоохранения является преимущественным критерием для выбора места жительства», — отмечается в пояснительной записке.

По программе семейной ипотеки первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 миллионов рублей, а для других субъектов — 6 миллионов.

По действующим правилам жилищный кредит на льготных условиях можно взять на новостройку, частный дом или вторичку, но лишь в отдельных регионах. К 1 августа 2022 года семейной ипотекой в России воспользовались 372 тысячи семей.

Семейную ипотеку в России запустили в 2018 году. Изначально взять кредит могли только семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. В ноябре 2019 года в программу внесли изменения.

По ним семейная ипотека стала доступна семьям с одним ребенком-инвалидом, причем не обязательно родившимся после 1 января 2018 года. Если инвалидность установлена после 2022 года, взять семейную ипотеку можно до конца 2027 года.

В июле 2021 года программу снова расширили, разрешив брать льготную ипотеку всем семьям с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Данная норма действует до конца 2023 года.