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Семейную ипотеку разрешат тратить на вторичное жилье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Семейную ипотеку разрешат тратить на покупку жилья на вторичном рынке, соответствующее постановление правительства опубликовано на портале проектов нормативных актов. При этом изменение коснется только семей, в которых проживают дети-инвалиды.

«Для указанной категории семей крайне важно обеспечение необходимой медицинской помощью, в том числе амбулаторной по месту жительства. При этом близость месторасположения жилья к учреждениям здравоохранения является преимущественным критерием для выбора места жительства», — отмечается в пояснительной записке.

По программе семейной ипотеки первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 миллионов рублей, а для других субъектов — 6 миллионов.

По действующим правилам жилищный кредит на льготных условиях можно взять на новостройку, частный дом или вторичку, но лишь в отдельных регионах. К 1 августа 2022 года семейной ипотекой в России воспользовались 372 тысячи семей.

Семейную ипотеку в России запустили в 2018 году. Изначально взять кредит могли только семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. В ноябре 2019 года в программу внесли изменения.

По ним семейная ипотека стала доступна семьям с одним ребенком-инвалидом, причем не обязательно родившимся после 1 января 2018 года. Если инвалидность установлена после 2022 года, взять семейную ипотеку можно до конца 2027 года.

В июле 2021 года программу снова расширили, разрешив брать льготную ипотеку всем семьям с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Данная норма действует до конца 2023 года.

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