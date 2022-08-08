Убивший человека экс-депутат «Единой России» остался на свободе

Экс-депутат Законодательного собрания Камчатского края и миллиардер Игорь Редькин, застреливший вместо медведя человека, приговорен к ограничению свободы.

Редькин в августе прошлого года застрелил жителя поселка Озерновский. По его словам, он узнал, что на свалке бродит «медведь, от которого могут пострадать местные жители». Редькин в сумерках выстрелил из ружья, а позднее узнал, что ранил в живот мужчину, который скончался в больнице.

По данным следователей, Редькин в тот вечер катался на снегоболотоходе и застрелил бурого медведя. У него не было разрешения на охоту, а территория не относилась к охотничьим угодьям. Экс-депутат продолжил незаконную охоту, увидел в тепловизоре карабина силуэт, напомнивший ему медведя, и несколько раз выстрелил.

Экс-депутата обвинили по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а также в незаконной охоте. Суд приговорил его к девяти месяцам ограничения свободы и штрафу 200 тысяч рублей.

Редькин — владелец рыбопромышленной компании «Витязь-АВТО», совладелец авиакомпании «Витязь-АЭРО», компаний «Дельта», «Новый дом», «Ольга». В 2021 году был на 20-м месте рейтинга 100 богатейших госслужащих и депутатов с доходом 715,7 миллиона рублей. С 2007 года был депутатом заксобрания Камчатского края от партии «Единая Россия».