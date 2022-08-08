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Смертность из‑за ковид выросла полтора раза

Источник:
ТАСС
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Фото: © sputnikvaccine.com

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в июле увеличилось на 30 миллионов, что примерно в полтора раза больше, чем было в июне. Заболеваемость растет второй месяц подряд

Серьезные вспышки отмечаются в Азии, также высокие темпы распространения инфекции все еще фиксируются в нескольких странах Европы.

Смертность при этом также пошла вверх. За июль умерли около 64 тыс. человек, что также в полтора раза больше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню апреля.

Новая волна распространения коронавирусной инфекции отмечается в Азии. Так, в Турции заболеваемость за месяц выросла сразу в шесть раз — если в начале июля ковид в стране диагностировали примерно у 8 тыс. человек, то в конце — уже у 50 тыс.

Самый большой рост в Японии, которая сейчас занимает первое место по заболеваемости в мире. За месяц она подскочила сразу в 10 раз - с 23 тыс. в начале июля до 230 тысяч в конце. Почти в 10 раз произошел рост показателей и в Южной Корее — с 11 тысяч до 100 тысяч.

В большинстве европейских стран пик распространения ковида пришелся на середину июля, а в последних числах месяца отмечается резкое снижение.

Пятая часть всех умерших за месяц приходится на США, которые занимают первое место по смертности. При этом по сравнению с июнем число летальных исходов в стране возросло на 10%.

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