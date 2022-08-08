Автомобили в Херсонской области получат российский код 184

Замена водительских удостоверений украинского образца на российские началась в Херсоне, жителям региона будут выдавать российские номера на машины с кодом региона 184, сообщила ГИБДД.

В первую очередь получить новые права смогут водители с российскими паспортами. Лица, сдавшие украинский паспорт, но не получившие российский документ, получат временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области, цитирует ТАСС представителя ГИБДД.

При регистрации автомобильного транспорта на документы РФ в Херсоне жителей ожидает упрощенная процедура, для этого не понадобится технической осмотр.

Херсонской области присвоили российский код региона 184. Код 84 ранее принадлежал до 2007 года Таймырскому автономному округу.