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Турецкое оливковое масло появилось в магазинах на фоне санкций

Источник:
РГ
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Фото: © Sibnet.ru

Турецкое оливкового масла уже появилось на полках магазинов. Ретейлеры пытаются снизить зависимость от поставок из недружественных Испании и Италии, хотя и они пока не отказываются от своих обязательств.

О начале продаж турецкого масла «РГ» рассказали, в частности, в Х5 (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток»). По словам представителя ретейлера, компания договорилась о поставках оливкового масла из Турции еще в прошлом году, до введения каких-либо санкций в отношении России.

Начали тестировать образцы турецкого масла и во "ВкусВилле". До этого основным поставщиком для сети была Греция, также с весны появилось масло из Испании и Италии, сообщила продакт-менеджер сети Дарья Чикирева.

С марта по июнь 2022 года импорт оливкового масла в Россию сократился более чем вполовину. В «Магните» рассказали, что закупают продукт в основном в Испании. Но поскольку в текущей ситуации сложности не исключены, в сети тоже прорабатывают альтернативные географии, в том числе Тунис, Турцию, Марокко, Чили.

«Цена и качество турецкого и тунисского масел сравнимы с испанским продуктом, в том числе и потому, что эти регионы являются крупными поставщиками сырья для широко известных европейских брендов оливкового масле», —рассказали в «Магните». .

обычного россиянина такое сокращение импорта оливкового масла просто незаметно", - считает Михаил Мальцев.

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corrector

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