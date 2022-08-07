Итальянский врач рассказал о здоровье Чубайса

Бывший спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс, госпитализированный в клинику Mater Olbia на итальянском острове Сардиния, выписан, пишет издание La Repubblica.

В лечебном учреждении, куда Чубайс обратился более недели назад с жалобами на паралич конечностей, сославшись на конфиденциальность данной информации, ТАСС не подтвердили ни факта выписки, ни прохождения лечения указанным пациентом.

Как пишет La Repubblica, результаты токсикологических анализов еще не пришли, но врачи диагностировали у экс-главы «Роснано» синдром Гийена-Барре, аутоиммунного излечимого заболевания.

По данным издания, предположение об отравлении исключается. Ранее итальянские СМИ сообщали, что Чубайс беседовал с местным