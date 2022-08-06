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Мозг пожилых и молодых людей по-разному реагирует на усталость

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Cараев Владимир, Sibnet.ru

Мозг молодых и старых мужчин и женщин по-разному реагирует на временную усталость, выяснили американские медики. При этом в случае хронической усталости никакой разницы нет.

Исследователи проводили сканирование мозга мужчинам и женщинам разного возраста, перед этим участники эксперимента заполняли анкету, в которой оценивали уровень усталости за последние четыре недели, говорится в статье авторов открытия, опубликованной Frontiers in Neuroscience.

Ученым не удалось обнаружить связь между хронической усталостью и полом или возрастом. При этом с возрастом менялась роль средних лобных областей мозга: молодые люди могли использовать эти области для борьбы с усталостью, а пожилые — нет.

Однако пожилые люди меньше уставали даже при большей активации мозга. Молодые утомлялись тем сильнее, чем больше активировался их мозг при решении сложной задачи, причем этот эффект был тем заметнее, чем ниже был возраст участников.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

corrector

Цензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...

TehN1k

Окраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!

Nik3316

я один хренею от наглости товарища Зе?))))

CaRdan

У нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?