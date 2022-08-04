НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк ускорит отказ от «токсичных» валют

Источник:
Sibnet.ru
241 1
Фото: © Sibnet.ru

Банк России намерен содействовать ускорению отказа от доллара и евро. В частности, он введет дополнительные меры для сокращения операций банков в «токсичных» валютах, следует из нового доклада регулятора.

По мнению Центробанка, операционные ограничения на проведение расчетов в основных мировых резервных валютах и блокировка активов создают риски для российских граждан и бизнеса при использовании доллара США и евро.

«Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах. А также решать проблемы с заблокированными активами», — отмечается в документе.

Повышенное внимание регулятор уделяет защите прав потребителей финансовых услуг и ограничению рисков для розничных инвесторов, чтобы помочь участникам рынка адаптироваться к новой реальности и сохранить доверие людей к финансовой системе.

Еще по теме
Уголовное наказание за бизнес без регистрации отменят
Установлены официальные курсы валют на 5 августа
Маткапитал разрешили тратить на частные детсады
Работающим пенсионерам предложили возвращать налоги
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Xiaomi запустила большую распродажу в России
«Калашников» усовершенствовал АК‑12 по опыту СВО
Украина в День ВМФ нанесла удар по штабу Черноморского флота
Немецкое вооружение опозорилось на Украине
Обсуждение (1)
Картина дня
Американцы призвали «выпороть» Зеленского
Центробанк ускорит отказ от «токсичных» валют
Китай начал масштабные учения у Тайваня
Маткапитал разрешили тратить на частные детсады
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Немецкое вооружение опозорилось на Украине
32
Россия перекрыла газовый вентиль Латвии
29
Спикер Госдумы назвал уехавших из страны россиян предателями
28
МИД заявил об окончании эпохи сотрудничества с Западом
28
Зеленский пожелал обсудить с Си Цзиньпинем давление на Россию