Центробанк ускорит отказ от «токсичных» валют

Банк России намерен содействовать ускорению отказа от доллара и евро. В частности, он введет дополнительные меры для сокращения операций банков в «токсичных» валютах, следует из нового доклада регулятора.

По мнению Центробанка, операционные ограничения на проведение расчетов в основных мировых резервных валютах и блокировка активов создают риски для российских граждан и бизнеса при использовании доллара США и евро.

«Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах. А также решать проблемы с заблокированными активами», — отмечается в документе.

Повышенное внимание регулятор уделяет защите прав потребителей финансовых услуг и ограничению рисков для розничных инвесторов, чтобы помочь участникам рынка адаптироваться к новой реальности и сохранить доверие людей к финансовой системе.