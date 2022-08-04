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Маткапитал разрешили тратить на частные детсады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства маткапитала на оплату детсадов, созданных индивидуальными предпринимателями.

Законопроект был внесен в Думу в ноябре 2019 года. Как отметил ее спикер Вячеслав Володин, инициатива направлена на «повышение доступности дошкольного образования».

Сейчас материнский капитал можно тратить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию детей-инвалидов.

В 2022 году при рождении первенца семьи будут получать 524,5 тысячи рублей. Размер маткапитала на второго ребенка составляет 693,1 тысч руб., если семья не получала его после рождения первого, и 168,6 тыс. руб., если получала.

С 1 февраля 2022 года размер материнского капитала на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей, если семья не получала такие выплаты на первого ребенка.

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