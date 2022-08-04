KFC и Pizza Hut проведут ребрендинг в России

Сети ресторанов быстрого питания KFC и Pizza Hut в России ждет ребрендинг, следует из опубликованного заявления американской компании Yum! Brands, владеющей брендами.

Компания уже передала права собственности на Pizza Hut местному оператору, который займется ребрендингом. То же самое планируется сделать в отношении сети KFC. Новому владельцу передадут права на франшизу.

В начале марта Yum! Brands сообщила о приостановке инвестиций в Россию и развития на местном рынке. На конец прошлого года в России было открыто 1086 ресторанов KFC и 50 ресторанов Pizza Hut, большинство из них находилось под управлением франчайзи.

Ранее произошла смена владельца и ребрендинг 850 ресторанов «Макдоналдс» в России. В мае компания заявила о продаже бизнеса предпринимателю из Кузбасса Александру Говору. Сеть заработала под новым брендом «Вкусно — и точка».