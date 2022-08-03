Синоптики дали прогноз на август в Новосибирской области

Август в Новосибирской области будет теплым, однако жители ощутят на себе капризы погоды с перепадами температуры, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Синоптики ожидают, что среднемесячная температура в августе будет выше обычного. Показатели в пределах нормы обещают только крайнему юго-востоку Новосибирской области.

Осадков будет немного, дополнила начальник отдела прогнозов, хотя без дождей и гроз в отдельные дни все же не обойдется.

Первые двадцать дней августа температура днем будет держаться на отметках выше 25, а местами дойдет до 30 градусов тепла. Но в начале первой декады и в конце второй столбик термометра опустится до 20-25 градусов днем и 7-12 ночью.

Ближе к осени колебания температуры станут ощутимыми — от 15-20 и до 25-27 выше нуля днем.