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NYT сообщила о глубоком недоверии между Белым домом и Зеленским

Источник:
РИА Новости
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Фото: The White House from Washington, DC

Белый дом относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому и вообще к украинским властям с большим беспокойством и недоверием, но это не принято показывать на публике, считает колумнист газеты New York TimesТомас Фридман.

Трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Фридман раскритиковал «безрассудный» визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, приведя в качестве одного из аргументов конфликт на Украине, который, по его словам, «настолько незавершен», «настолько нестабилен» и «настолько не лишен опасных сюрпризов».

«И в частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику. Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается», — приводит РИА Новости мнение Фридмана.

Он отметил, что в Киеве творятся «забавные дела», и указал на то, что никто не представил убедительных объяснений недавних отставок генерального прокурора и главы СБУ.

Белый дом не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. «Президент (Джо Байден) понимает стресс, который испытывает Зеленский и весь украинский народ, и потому привержен продолжению поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

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Топ комментариев

paramedic

Яма с известью по нему плачет.

userkc

- дай денег , весь смысл существования Украины сейчас, богатейшей Республики СССР! потом они отдадут...

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

Sovik

Надо же делать вид, что борются с терроризмом. По факту это только для заголовка новостей сделано.