NYT сообщила о глубоком недоверии между Белым домом и Зеленским

Белый дом относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому и вообще к украинским властям с большим беспокойством и недоверием, но это не принято показывать на публике, считает колумнист газеты New York TimesТомас Фридман.
Трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Фридман раскритиковал
«безрассудный» визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси,
приведя в качестве одного из аргументов конфликт на Украине, который, по его
словам, «настолько незавершен», «настолько нестабилен» и «настолько не лишен
опасных сюрпризов».
«И в частном порядке американские чиновники гораздо более
обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику. Существует
глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром
Зеленским, значительно большее, чем сообщается», — приводит РИА Новости мнение Фридмана.
Он отметил, что в Киеве творятся «забавные дела», и указал
на то, что никто не представил убедительных объяснений недавних отставок
генерального прокурора и главы СБУ.
Белый дом не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. «Президент
(Джо Байден) понимает стресс, который испытывает Зеленский и весь украинский
народ, и потому привержен продолжению поддержки Украины в ее борьбе против
российской агрессии», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в
Совете нацбезопасности США Джон Кирби.