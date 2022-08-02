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Минобороны получило партию модернизированных БРМ‑1К

Источник:
Sibnet.ru
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Боевая разведывательная машина БРМ-1К
Боевая разведывательная машина БРМ-1К
Фото: © «Уралвагонзавод»

Рубцовский филиал АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» передал российской армии партию боевых разведывательных машин БРМ-1К, получивших боевое отделение БТР-82А, сообщает пресс-служба компании.

«Бронетехника под контролем военных представителей Министерства обороны РФ прошла все виды ходовых и огневых испытаний. В рамках работ базовое боевое отделение было заменено на унифицированное боевое отделение БТР-82А. Также были заменены двигатель боевой машины, средства связи и бортовая электроника», — говорится в сообщении.

На машину установили современный двигатель, средства связи и бортовую электронику. Оснастили навигационным оборудованием, средствами разведки и приборами наблюдения.

Теперь эффективность БРМ-1К, созданной на базе БМП-1, при ведении тактической разведки в современных операциях значительно возросла. А за счет повышения тактико-технических характеристик и огневой мощи боевая машина достигла уровня боевой эффективности современных БМП, уточнили в компании.

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