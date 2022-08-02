Скорсезе снимет новый фильм с Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в фильме режиссера Мартина Скорсезе. В основу сюжета ляжет книга Дэвида Гранна.

Новый фильм Скорсезе станет экранизацией научно-популярного романа «Пари: История кораблекрушения, мятежа и убийства», сообщает The Hollywood Reporter. Производством фильма займется компания Apple.

В произведении рассказывается, как в 1740-х годах к берегам Бразилии причалила лодка с 30 истощенными мужчинами, которые назвали себя выжившим экипажем британского корабля, потерпевшем крушение на острове в районе Патагонии.

Рассказы о случившемся сделали мужчин героями. Через полгода у берегов Чили обнаружили еще троих моряков, которые назвали тех людей мятежниками. Для выяснения правды британское адмиралтейство начало расследование.

Леонардо Ди Каприо снялся в девяти проектах Скорсезе. Среди самых известных — «Остров проклятых», «Отступники», «Авиатор», «Банды Нью-Йорка», «Волк с Уолл-стрит».