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Скорсезе снимет новый фильм с Ди Каприо

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: El Informador Digital / Attribution License

Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в фильме режиссера Мартина Скорсезе. В основу сюжета ляжет книга Дэвида Гранна.

Новый фильм Скорсезе станет экранизацией научно-популярного романа «Пари: История кораблекрушения, мятежа и убийства», сообщает The Hollywood Reporter. Производством фильма займется компания Apple.

В произведении рассказывается, как в 1740-х годах к берегам Бразилии причалила лодка с 30 истощенными мужчинами, которые назвали себя выжившим экипажем британского корабля, потерпевшем крушение на острове в районе Патагонии.

Рассказы о случившемся сделали мужчин героями. Через полгода у берегов Чили обнаружили еще троих моряков, которые назвали тех людей мятежниками. Для выяснения правды британское адмиралтейство начало расследование.

Леонардо Ди Каприо снялся в девяти проектах Скорсезе. Среди самых известных — «Остров проклятых», «Отступники», «Авиатор», «Банды Нью-Йорка», «Волк с Уолл-стрит».

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

paramedic

Яма с известью по нему плачет.

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

userkc

- дай денег , весь смысл существования Украины сейчас, богатейшей Республики СССР! потом они отдадут...

Asd10

Напомнил щирым про совесть, чудак...)))