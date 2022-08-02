Минсельхоз заявил о полной обеспеченности России чаем

Российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией, заявили в Минсельхозе, комментируя уход компании Ekaterra, которая владеет брендами Lipton, Saito и Brooke Bond.

«Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию», — говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.

По данным ассоциации «Росчайкофе», основную долю внутреннего рынка занимают компании с российским капиталом. «Их мощности позволяют в полном объеме обеспечивать отечественных потребителей», — отметили в Минсельхозе.

Международная чайная компания Ekaterra ранее сообщила, что перестанет работать в России. Решение в Ekaterra объяснили тем, что текущая ситуация «не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес».