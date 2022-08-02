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Минсельхоз заявил о полной обеспеченности России чаем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией, заявили в Минсельхозе, комментируя уход компании Ekaterra, которая владеет брендами Lipton, Saito и Brooke Bond.

«Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию», — говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.

По данным ассоциации «Росчайкофе», основную долю внутреннего рынка занимают компании с российским капиталом. «Их мощности позволяют в полном объеме обеспечивать отечественных потребителей», — отметили в Минсельхозе.

Международная чайная компания Ekaterra ранее сообщила, что перестанет работать в России. Решение в Ekaterra объяснили тем, что текущая ситуация «не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес».

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ponhik78

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Uynachalnica

И что, теперь грести под себя не сможет?

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стоп. электромобиль экологичен? а как же выбросы при производстве электроэнергии? а как же сопутствующее...

Asd10

Перевести на технический украинский не представляется возможным. Нет такого языка.)))