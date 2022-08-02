Итальянский врач рассказал о состоянии здоровья Чубайса

Состояние бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса, госпитализированного на Сардинии, улучшается, сообщил директор клиники Mater Olbia, куда госпитализирован политик, Марчелло Джаннико.

«Ему лучше, мы проводим плановые анализы», — цитируют врача «Известия». По его словам, пациент «идет на поправку», добавил он. Врач не стал говорить, какой диагноз поставлен Чубайсу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что владеет подробностями, как сейчас политик себя чувствует. Он добавил, что если Чубайсу понадобится помощь, то российское правительство окажет поддержку, как и всем россиянам.

В воскресенье Ксения Собчак в своем телеграм-канале сообщила о госпитализации Чубайса. Политика доставили в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре.

Синдром Гийена-Барре — редкое аутоиммунное заболевание, при котором больной частично теряет контроль над конечностями. Точные причины развития синдрома Гийена-Барре пока не известны, но в большинстве случаев он возникает после инфекций. Число заболеваний синдромом стало расти во время пандемии коронавируса.

Чубайс в марте ушел с должности своего специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В том же месяце он покинул Россию.